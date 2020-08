Presidi: servono 20mila aule in spazi alternativi scuole (Di domenica 9 agosto 2020) Sono circa 20mila le aule che dovranno essere allestite in spazi alternativi agli istituti in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico. Per oltre il 50 per cento non sono ancora stati trovati gli spazi. Le criticità sono a macchia di leopardo, ma si registrano maggiormente nelle grandi città come Roma.E’ quanto riferisce l’Associazione Nazionale Presidi secondo l’ultima stima effettuata. In considerazione dei dati, il numero di coloro che dovranno fare lezioni in luoghi alternativi alla propria scuola sarebbe aggiornato a 400mila alunni, circa il 5% del totale. Leggi su huffingtonpost

Necessari i doppi turni all’istituto Einaudi. La preside: dalla Provincia soltanto parole

La dirigente scolastica si appella al prefetto e accusa il presidente Marmo di non garantire la sicurezza della sua scuola PISTOIA. Torna rovente il clima attorno all’istituto professionale per il com ...

