Nasce la Juve di Andrea Pirlo: ecco il primo, clamoroso, colpo di mercato. Roba da fenomeni (Di domenica 9 agosto 2020) Nasce la Juventus di Andrea Pirlo, fresco di nomina dopo l'esonero di Maurizio Sarri. Una squadra che ha bisogno di svecchiare soprattutto a centrocampo. Si parte dalla lista dei partenti: Khedira, anche se le offerte latitano. Dunque Matuidi, che dovrebbe tornare in Francia, e Douglas Costa, ormai appannato. Si potrebbe poi sacrificare anche Federico Bernardeschi, che potrebbe essere coinvolto in uno scambio con Milik del Napoli, che sarebbe uno dei primi grandi colpi dell'era Pirlo. Tra gli addii, scontato in attacco quello di Gonzalo Higuain. Ma il primissimo obiettivo fissato da Pirlo è Federico Zaniolo, il giovane gioiello della Roma, che potrebbe davvero approdare in bianconero. E ancora, Sandro Tonali del Brescia, sul quale però l'Inter ad ... Leggi su liberoquotidiano

Gazzetta_it : #Juve Varietà di moduli e possesso palla. Juve, nasce #Pirlolandia - forumJuventus : GdS: 'Varietà di moduli e possesso palla, nasce la Juve di Andrea Pirlo. Il Maestro ama il 4-3-3 e vuole essere dut… - Corriere : Juve, Pirlo è il nuovo tecnico: che allenatore sarà (e come giocherà)? - claudiomore96 : RT @Gazzetta_it: #Juve Varietà di moduli e possesso palla. Juve, nasce #Pirlolandia - repubblica : RT @giusmo1: La svolta di Agnelli. Nasce un’altra Juve ai piedi di Pirlo | Rep -