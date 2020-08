MotoGP, GP Brno 2020: diretta gara, orari Sky, TV8, DAZN e streaming (Di domenica 9 agosto 2020) Il weekend all’insegna della MotoGP e del GP Brno 2020 si conclude oggi, domenica 9 agosto con la gara vera e propria. La nuova tappa dell’anomalo Motomondiale completamente rivoluzionato per via dell’emergenza Covid è ripartita con un’assenza importante, quella di Marc Marquerz, campione del mondo bloccato da una frattura all’omero e dalla conseguente riabilitazione che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

SkySportMotoGP : CLAMOROSA SORPRESA DI ZARCO ?? Yamaha battute, qualifica incredibile di Aprilia I tempi ? - SkySportMotoGP : Il miglior risultato sull'asciutto in #MotoGP da 20 anni per @ApriliaOfficial: e @AleixEspargaro spiega cosa è camb… - SkySportMotoGP : Saliamo a bordo per un giro a Brno: il vostro punto preferito del circuito ceco? ?? @MotoGP #CzechGP ???? #SkyMotori… - CatelliRossella : MotoGp, sorpresa Zarco: sua la pole a Brno. Morbidelli terzo dietro a Quartararo, disastro Dovizioso - blogtivvu : MotoGP, GP Brno 2020: diretta gara, orari Sky, TV8, DAZN e streaming -