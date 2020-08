Michelangelo Rampulla, il primo portiere a segnare su azione in Serie A [VIDEO] (Di lunedì 10 agosto 2020) Michelangelo Rampulla, nato a Patti, in provincia di Messina, il 10 agosto 1962 compie oggi 58 anni. Dopo aver iniziato nelle giovanili della Pattese, passa al Varese dove gioca dal 1980 al 1983. Nelle due stagioni successive è al Cesena, poi dal 1985 al 1992 gioca alla Cremonese. Negli anni ’90 diventò il portiere della Juventus (prima il secondo poi il terzo). Oggi è preparatore dei portieri della nazionale cinese. Rampulla divenne famoso il 23 febbraio 1992. Si giocava Atalanta-Cremonese, con i bergamaschi in vantaggio. Negli ultimi minuti ci fu un calcio di punizione con la Cremonese tutta proiettata in avanti. Si gettò nella mischia anche Rampulla. Il pallone calciato da Chiorri pescò la testa di Rampulla che insaccò alle spalle ... Leggi su calcioweb.eu

GENOVA - "Audero è sicuramente tra i giovani portieri emergenti. Io metterei sullo stesso gradino Audero, Meret, Cragno. Sono tutti giovani portieri che stanno portando avanti la scuola italiana. Lo s ...

L’ultima giornata di campionato presenta una grande classica del nostro calcio: questa sera alle ore 20.45 si accenderà infatti il big match tra Juventus e Roma, sfida che però ha ben poco valore, ma ...

