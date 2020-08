“Lockdown per tutta Italia? Nessun contrasto tra governo e noi del Comitato, in quei giorni cambiava tutto velocemente”. La ricostruzione dell’uomo dei verbali del Cts (Di domenica 9 agosto 2020) La linea “è stata quella giusta“. Perché dal 7 al 9 di marzo, quando viene firmato il Dcpm che dà il via libera al lockdwon nazionale, “è cambiata la situazione”. C’erano i “mille morti al giorno“, ma anche la “fuga verso il Sud” con le stazioni dei treni improvvisamente piene. “C’era sì il rischio di prendere misure non efficaci”, visto l’impennata di contagi di quei giorni, “ma così non è stato“. A parlare è l’uomo dei verbali, Fabio Ciciliano. Il dirigente della Protezione civile, infatti, si occupa dall’inizio dell’emergenza sanitario causata dal Covid-19 di “armonizzare” le posizioni delle varie anime del Comitato tecnico-scientifico per poi ... Leggi su ilfattoquotidiano

