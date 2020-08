Liverpool, Klopp: «La vittoria della Premier è stata incredibile» (Di domenica 9 agosto 2020) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha raccontato la propria emozione per la vittoria del campionato nel sito ufficiale del club Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha raccontato la propria emozione per la vittoria della Premier League. Ecco le parole del tecnico dei Reds: «Ho contato i minuti ed è stato semplicemente incredibile. Uno dei migliori momenti calcistici della mia vita che ho vissuto senza essere allo stadio. Potevo vedere la faccia di ogni giocatore. Eravamo così tesi, è stato un momento speciale. Non puoi immaginare come ti sentirai in quel momento prima che davvero accada. Era pura gioia. Grande sollievo e poi ho pianto, tanto. Pochi secondi prima della ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Mercato estero: Sancho, deadline per la cessione! Il Liverpool obbliga Klopp a vendere. Il futuro di Coutinho...: I… - marcomanz1 : @dvalente86 @tal_Marco @NonSoloJuve Si ma ci sono esempi come il Liverpool che ha dato 3 anni a Klopp per vincere .… - GiancarloMatzeu : RT @alei1004: Guardiola e Klopp non hanno vinto nulla al primo anno nei rispettivi club. #Sarri non è un allenatore di quel livello,ma se s… - RussianMike31 : RT @lellomele78: @pisto_gol 1 anno al city di Guardiola zero titolo. Primo anno di klopp al Liverpool 8 posto. 1 anno di Sarri scudetto. È… - FabrizioFERRARl : @RedJohn247 @pisto_gol La coppa del nonno dà diritto a partecipare alla Champions con annesse entrate che al Chelse… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Klopp Klopp e la vittoria della Premier League: “Sensazione mai provata prima. Non riuscivo a smettere di piangere” ItaSportPress Liverpool, Klopp: «La vittoria della Premier è stata incredibile»

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha raccontato la propria emozione per la vittoria del campionato nel sito ufficiale del club Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha raccontato la propria em ...

Mercato estero: Sancho, deadline per la cessione! Il Liverpool obbliga Klopp a vendere. Il futuro di Coutinho...

Lo rivela la Bild. La proprietà del Liverpool detta le condizioni a Jurgen Klopp per poter procedere all'acquisto del 29enne centrocampista Thiago Alcantara: per poterlo acquistare i Reds devono prima ...

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha raccontato la propria emozione per la vittoria del campionato nel sito ufficiale del club Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha raccontato la propria em ...Lo rivela la Bild. La proprietà del Liverpool detta le condizioni a Jurgen Klopp per poter procedere all'acquisto del 29enne centrocampista Thiago Alcantara: per poterlo acquistare i Reds devono prima ...