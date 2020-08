Justice League: Zack Snyder svela la sua versione originale di Steppenwolf (Di domenica 9 agosto 2020) Zack Snyder ha pubblicato nuovi contenuti della sua versione di Justice League: stavolta ha svelato come avrebbe voluto rappresentare Steppenwolf. Abbiamo capito che con la nuova versione del film sulla Justice League di Zack Snyder, stavolta il regista sarà "senza freni": da poco ha rivelato la sua nuova versione di Steppenwolf e ci lascia presagire che questa volta mostrerà proprio tutto quello che precedentemente non ha potuto mostrare. Nel film della Justice League del 2017, Zack Snyder non ha potuto girare come avrebbe voluto, ma stavolta sarà diverso: per il ... Leggi su movieplayer

