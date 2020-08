In Sicilia nuova ordinanza di Musumeci: “Stop ad eventi al chiuso” (Di domenica 9 agosto 2020) PALERMO – Controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per contrastare il diffondersi del coronavirus tra i migranti sbarcati in Sicilia. Sono alcune delle disposizioni contenute nell’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a seguito della pubblicazione dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Leggi su dire

