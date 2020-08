Immigrati infetti, viaggio nella "caserma degli orrori": coronavirus, il lazzaretto in Veneto (Di domenica 9 agosto 2020) Venerdì, in Veneto, le nuove positività al virus sono state 164: 131 sono richiedenti asilo ospitati nell'ex caserma Serena di Casier, a 8 chilometri dal centro di Treviso. In tutto, all'interno della struttura, ci sono 244 Immigrati malati su poco più di 300, ma il numero degli ospiti non è certo tanto è il caos. La situazione è fuori controllo. Si tratta del più grande focolaio d'Italia. Il piccolo centro di Casier rischia di trasformarsi in una bomba sanitaria. I residenti hanno paura e sono inferociti. Mesi di sacrifici messi in pericolo dal governo e dai clandestini. Il governatore Zaia si batte perché la struttura venga chiusa. I sindaci del territorio e la Caritas si scagliano contro la cooperativa che gestisce l'ex caserma e chiedono al ... Leggi su liberoquotidiano

