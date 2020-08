Frosinone-Pordenone 0-1, Nesta: “Non è ancora finita, col Cittadella abbiamo rimontato” (Di domenica 9 agosto 2020) “abbiamo dimostrato che possiamo fare di tutto rimontando in casa del Cittadella dallo 0-2, andiamo a Trieste per giocarci la partita di ritorno con grande fiducia“. Alessandro Nesta non getta la spugna e dopo la sconfitta interna contro il Pordenone rilancia la sfida in vista della gara di ritorno. “Le energie in campo erano rimaste poche, sembrava potesse finire così, poi Tremolada ha inventato questo gol con una bordata da fuori che ha deciso la partita – ha spiegato il tecnico dei ciociari, ai microfoni di Dazn, nel post partita di Frosinone-Pordenone 0-1 -. abbiamo perso Novakovic per un infortunio alla caviglia, per noi è un giocatore importante perché fa salire la squadra e ha qualità, abbiamo ... Leggi su sportface

Frosinone, 9 agosto 2020 - L'andata della seconda semifinale dei playoff incorona il Pordenone, che espugna lo Stirpe grazie al bolide scoccato all'83' dal neo entrato Tremolada. Si complica ...

Il Pordenone espugna d'autorità Frosinone e fa suo il primo round della seconda semifinale playoff. Al ritorno, a Trieste, i ciociari dovranno vincere con almeno 2 gol di scarto. Soddisfatto, ma prude ...

