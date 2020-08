Formula 2, Sprint Race GP 70° anniversario: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti (Di domenica 9 agosto 2020) La classifica e l’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP del 70° anniversario della Formula 2. Yuki Tsunonda, in forza Carlin, trionfa nella Sprint Race nella giornata di domenica 9 agosto dopo la gara che è andata in scena sabato e conquistata da Ilott. Seconda posizione per Mick Schumacher nonostante un contatto, mentre è fuori dalla zona punti Shwartzman. Di seguito le classifiche. ordine D’arrivo GARA (TOP TEN) 1. Yuki Tsunoda 2.Mick Schumacher 3.Jack Aitken 4.Louis Deletraz 5.Guanyu Zhou 6.Callum Ilott 7.Dan Ticktum 8.Nikita Mazepin 9.Jehan Daruvala 10.Luca Ghiotto classifica MONDIALE 1° Ilott 106 2° Lundgaard 87 3° ... Leggi su sportface

