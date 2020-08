È morta Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni (Di domenica 9 agosto 2020) Il tempo di tagliare un traguardo importantissimo lo scorso 31 luglio. Franca Valeri, appena dieci giorni dopo, è morta nella sua casa di Roma, in serenità e circondata dall’affetto della sua famiglia. Attrice, sceneggiatrice e drammaturga italiana, di teatro e di cinema era stata al centro delle cronache dell’ultimo periodo proprio per il suo centesimo compleanno e per le interviste – tra cui una memorabile ad Aldo Cazzullo – che aveva rilasciato proprio in questi ultimi giorni. LEGGI ANCHE > Franca Valeri a Piazzale Loreto non provò pietà per Benito Mussolini Franca Valeri morta, il cordoglio Oltre alla sua monumentale opera per il mondo della cultura e dello ... Leggi su giornalettismo

