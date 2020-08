E’ morta Franca Valeri (Di domenica 9 agosto 2020) Franca Valeri Ha festeggiato 100 anni lo scorso 31 luglio. Ora l’addio di un grande talento italiano di tutti i tempi. E’ morta Franca Valeri, attrice milanese nata in tempo fascista, nel 1920. Il debutto assoluto avviene a teatro nel 1947; qualche anno dopo è già al cinema, a dividere la scena principalmente con Alberto Sorti e Totò (Totò a colori, Piccola posta, Il segno di Venere, Arrangiatevi!, tanto per citarne alcuni). Lavora spesso con il marito Vittorio Caprioli, attore, regista e sceneggiatore napoletano scomparso nel 1989. Negli anni ‘60 il grande successo in TV: la Valeri è icona dei varietà televisivi del sabato sera di Rai 1 (da Le Divine a Studio Uno e Sabato Sera), diretta da Antonello Falqui. Pubblica anche dei ... Leggi su davidemaggio

