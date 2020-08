Coronavirus nel Lazio, salgono i contagi: 38 nelle ultime 24 ore. D’Amato:’Massima attenzione, non bisogna abbassare la guardia’ (Di domenica 9 agosto 2020) Sono 38 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 22 sono casi di importazione: 8 dalla Romania, uno dall’India, uno dalla Croazia, uno dall’Ucraina, uno dalla Thailandia, uno da Ibiza e uno dalla Russia. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl aggiornato al 9 agosto Asl Roma 1: 6 nuovi casi. Tra questi due sorelle di 50 e 57 anni ora ricoverate al Policlinico Umberto I. Due casi hanno un link con contagi di rientro: uno dall’Ucraina e uno Dalla Russia. Un nuovo caso, invece, ha un link con un contagio già noto ed isolato; Asl Roma 2: 15 nuovi casi. Tra questi: 7 sono i casi di rientro dalla Romania, 2 casi hanno un link con un cluster familiare, 1 caso di rientro dalla Croazia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

