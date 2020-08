Coronavirus, dramma in ospedale temporaneo indiano: almeno sette morti in un rogo (Di domenica 9 agosto 2020) Terribile dramma nel sud-est dell’India. Nel paese che sta facendo con difficoltà fronte all’emergenza Coronavirus, almeno sette pazienti sono morti oggi nell’incendio di un ospedale temporaneo per la cura dei malati da Covid. Lo riferiscono autorità locali alla Bbc che hanno riferito come i sopravvissuti siano stati trasportati in un altro ospedale. La tragedia è … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Terribile dramma nel sud-est dell’India. Nel paese che sta facendo con difficoltà fronte all’emergenza coronavirus, almeno sette pazienti sono morti oggi nell’incendio di un ospedale temporaneo per la ...

