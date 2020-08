Classifica marcatori Champions League 2019/2020 (Di domenica 9 agosto 2020) : i capocannonieri della competizione europea Con la 1ª giornata della fase a gironi, è iniziata ufficialmente in Champions League la caccia all’eredità di Lionel Messi. Il fuoriclasse del Barcellona per la 6ª volta nella sua straordinaria carriera è riuscito a laurearsi re dei bomber della massima competizione europea. : nella nuova stagione in tanti proveranno a sottrarre lo scettro alla ‘Pulce’. Robert Lewandowski del Bayern Monaco rafforza il suo primato in vetta alla Classifica marcatori del torneo portandosi a 13 gol grazie ad una doppietta al Chelsea nel ritorno dei quarti di finale. In seconda posizione, nonostante l’eliminazione del Borussia Dortmund, resta il millennial norvegese Erling Haaland, a quota 10 reti. Alle spalle del giovane norvegese Memphis ... Leggi su calcionews24

