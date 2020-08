Campionato argentino, salgono a 17 i calciatori positivi (Di domenica 9 agosto 2020) Si complica la situazione legata al coronavirus nel massimo Campionato argentino di calcio. salgono a 17 i giocatori positivi, altri due arrivano dal Tigre, club che milita in seconda divisione. Un paio di casi vengono riscontrati inoltre nel Boca Juniors (Augustin Almendra) e nel River Plate (Ezequiel Centurion, secondo portiere della Primavera). Risultati ottenuti dopo la prima tornata di test in seguito al lungo stop. Anche Ricky Alvarez, ex giocatore dell’Inter e oggi al Velez Sarsfield, ha contratto il Covid-19. Leggi su sportface

Si complica la situazione legata al coronavirus nel massimo campionato argentino di calcio. Salgono a 17 i giocatori positivi, altri due arrivano dal Tigre, club che milita in seconda divisione. Un ...

Si complica la situazione legata al coronavirus nel massimo campionato argentino di calcio. Salgono a 17 i giocatori positivi, altri due arrivano dal Tigre, club che milita in seconda divisione. Un ...