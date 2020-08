Caldoro a un passo da De Luca Voto in Campania, sondaggio choc (Di domenica 9 agosto 2020) In Campania partita ancora aperta, anche se il governatore uscente, Vincenzo De Luca, con le sue oltre 15 liste dovrebbe fare il pieno elettorale. Stando al sondaggio Dire-Tecne', De Luca si attesta su una percentuale che va dal 42,5 al 46,5 mentre il centrodestra... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Caldoro passo

Il Mattino

Splende il sole nei sondaggi che danno Caldoro in rimonta su De Luca, ma resta la tempesta in Forza Italia. Un rilevamento dell'Istituto Tecné ha ieri dato la carica al centrodestra: sarebbero solo 5 ...Pochi giorni fa è scivolato via nel silenzio il quinto anniversario della maxi multa che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 16 luglio 2015 ha inflitto all’Italia per il mancato adeguamento a ...