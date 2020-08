C come corse e come Coni (Di domenica 9 agosto 2020) L'ippica italiana è sport o spettacolo? La risposta non è arrivata neppure dai DPCM del premier Giuseppe Conte, in periodo di Covid-19. Invece negli ultimi tempi, in attesa di accertarne l'identità, ... Leggi su corrieredellosport

hermionesbrain : Poi se vogliamo parlare delle due gare corse senza di lui e di Jerez 1 sono gusti, cioè non capisco come possiate t… - LucaSalvarani11 : @enricopirina @AndreaEttori @MarcoCiarmatori @ValeYellow46 Come nel 2012 dove avrebbe facilmente rivinto Stoner. Ma appunto sono le corse. - Davide_QV : @AngyFra89 @il_ring Quando non si sa come giustificare il gap preso da un rivale, ci si inventano ste storie e poi… - danititti : @daniele_diaco Adesso vi affannate a deliberare, eh? Le corse dopo aver bloccato tutto per anni. Chissà come mai? R… - BoriLuigi59 : #Savona #MilanoSanremo Come hanno sempre detto persone ben più preparate di me le corse le rendono dure i corridori… -

Hamilton sorpreso del tanto blistering avuto nel corso del GP in cui ha raggiunto Schumacher per numero complessivo di podi in F1 (155). Il secondo posto finale lo proietta sempre più in testa al Mond ...

L’ippica italiana è sport o spettacolo? La risposta non è arrivata neppure dai DPCM del premier Giuseppe Conte, in periodo di Covid-19. Invece negli ultimi tempi, in attesa di accertarne l’identità, d ...

Hamilton sorpreso del tanto blistering avuto nel corso del GP in cui ha raggiunto Schumacher per numero complessivo di podi in F1 (155). Il secondo posto finale lo proietta sempre più in testa al Mond ...