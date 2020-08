Boom di contagi in provincia di Salerno: ecco dove (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Sono 3 i positivi facenti parte della famiglia indiana residente a Eboli: a seguito dei controlli effettuati, infatti, alla moglie ed alla figlia, risultati positivi ieri sera, si è aggiunto il marito. Proseguono i controlli ai contatti tracciati dal personale dell’Asl, finora nessun altro positivo. Un altro positivo è stato individuato al Ruggi: si tratta di un pakistano, che è stato ricoverato al polo covid di Scafati per precauzione, dove è sotto sorveglianza, ma in buone condizioni. Un altro caso positivo è stato individuato inoltre a Pellezzano: dai controlli effettuati non risulta collegato a casi precedenti. La persona vive con la moglie, i due sono in buone condizioni e si trovano in isolamento domiciliare, seguiti del personale dell’Asl. ... Leggi su anteprima24

fanpage : Tre ragazzi da Malta, uno da Ibiza. È boom di contagi da #coronavirus al rientro dall'estero - WRicciardi : strano che in Giappone i casi aumentino, non avevano l’Avigan? - StefaniaFalone : RT @fanpage: Tre ragazzi da Malta, uno da Ibiza. È boom di contagi da #coronavirus al rientro dall'estero - Marilenapas : RT @fanpage: Tre ragazzi da Malta, uno da Ibiza. È boom di contagi da #coronavirus al rientro dall'estero - Radiopescara : Boom di contagi in Siria, si rischia la catastrofe -

Ultime Notizie dalla rete : Boom contagi Virus, boom di contagi in Francia: a Parigi con la mascherina. Spagna più infetta d'Europa Il Messaggero Tre giovani tra i 17 e i 19 anni positivi dopo vacanza a Malta: c’è anche un caso da Ibiza

Ancora positivi di ritorno dall'estero nel Lazio. Stavolta ad aver contratto il coronavirus, un gruppo di giovani in vacanza: si tratta di tre ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni che sono tor ...

Ostia e Fregene, stagione flop per gli stabilimenti e presenze dimezzate

L’estate delle incertezze e delle distanze, il mare da vivere con la mascherina e qualche timore, la spiaggia simbolo del desiderio di voltare pagina. La stagione balneare 2020 non ha termini di parag ...

Ancora positivi di ritorno dall'estero nel Lazio. Stavolta ad aver contratto il coronavirus, un gruppo di giovani in vacanza: si tratta di tre ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni che sono tor ...L’estate delle incertezze e delle distanze, il mare da vivere con la mascherina e qualche timore, la spiaggia simbolo del desiderio di voltare pagina. La stagione balneare 2020 non ha termini di parag ...