Bayer Leverkusen, Amiri termina la quarantena: sarà disponibile contro l’Inter (Di domenica 9 agosto 2020) Al gruppo del Bayer Leverkusen in vista dell’Inter si aggiunge anche Nadiem Amiri. Buone notizie per la squadra tedesca con Amiri che ha di fatto terminato la quarantena precauzionale dopo esser entrato in contatto con alcune persone positive al Covid-19. Il calciatore è risultato negativo agli ultimi tamponi, quest’oggi ha preso parte all’allenamento di gruppo della prima squadra e domani sarà regolarmente a disposizione di Peter Bosz in occasione del quarto di finale di Europa League contro i nerazzurri di Conte. Leggi su sportface

