Armati, con passamontagna e casacche dei carabinieri tentano rapina all’interno di un B&B (Di domenica 9 agosto 2020) Pompei. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per tentata rapina 2 persone. Sono le 4 del mattino e 5/6 persone a bordo di una punto blu con sopra un lampeggiante sono davanti al B&B “Villa Aurelia”. Indossano dei passa-montagna e delle casacche dei carabinieri e entrano nell’albergo con la scusa che stavano cercando … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ligi_p : @RadioSavana e i vigili con i droni carri armati manganelli verbali dove cazzo sono? - mckillbill : @stebellentani @Cobretti_80 @Milestemplaris Secondo me non basta, sarebbe come combattere i carri armati con la fi… - Birobiro72 : ..... potrebbero ripetere il balletto sulle spiagge...invece di mandare alpini con attrezzatura da montagna e armat… - BattistaDotti : @_DAGOSPIA_ Ha sputato sulla divisa, con sottoposti armati! Voleva tenere alto il morale? Disarmati, a telecamere s… - Polo37411810 : @51inif @Viminale Magari con la complicità delle ffoo e militari visto il comportamento che hanno avuto quando ci h… -

Ultime Notizie dalla rete : Armati con Carmel, ecco il carro armato a guida autonoma addestrato con i videogame La Repubblica Folla e niente mascherine, chiusa discoteca nel Riminese

Assembramenti, nessun distanziamento di un metro o utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine, ieri sera sulla pista del "Byblos", discoteca all'aperto sulle colline di Misano Adriatico, ...

"Diamo un hotel alle farfalle". Parte a Trezzo la raccolta fondi del Wwf

Trezzo sull'Adda (Milano), 9 agosto 2020 - Un hotel per le farfalle contro lo spillover. Il Wwf Le Foppe vuole realizzare la singolare stazione di posta, un laboratorio per lo studio delle biocrisi e ...

Assembramenti, nessun distanziamento di un metro o utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine, ieri sera sulla pista del "Byblos", discoteca all'aperto sulle colline di Misano Adriatico, ...Trezzo sull'Adda (Milano), 9 agosto 2020 - Un hotel per le farfalle contro lo spillover. Il Wwf Le Foppe vuole realizzare la singolare stazione di posta, un laboratorio per lo studio delle biocrisi e ...