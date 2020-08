Ardea, incendio di fronte al comando della polizia locale: a fuoco canneto (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 9 agosto, ad Ardea, in via Laurentina, di fronte al comando della polizia locale. Le fiamme hanno interessato un canneto e delle sterpaglie. Sul posto sono intervenuti, alle ore 17:00, gli uomini della Protezione Civile Airone e i vigili del fuoco di Pomezia con le squadre 22A e 22C. L’intervento è durato due ore e mezza, terminando alle ore 19:30. Non si esclude l’origine dolosa delle fiamme. 1 di 5 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

