Simone Inzaghi papà, nato terzo figlio: moglie e fratello al settimo cielo (Di sabato 8 agosto 2020) Simone Inzaghi è diventato papà per la terza volta. Grande gioia per lui, la moglie Gaia e il fratellino, nato dal loro matrimonio. I mesi sono volati e oggi il piccolo Andrea è venuto alla luce, subito immortalato per una foto social, in cui si vedono i genitori sorridenti, emozionanti, felici per questo nuovo dono … L'articolo Simone Inzaghi papà, nato terzo figlio: moglie e fratello al settimo cielo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

OfficialSSLazio : ???? Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Andrea Inzaghi ?? Auguri a papà Simone e mamma Gaia! - LaStampa : L'eliminazione in Champions accelera il processo di addio al tecnico toscano. I bianconeri pensano anche a Simone I… - SkySport : Juve-Sarri, in caso di esonero piace Simone Inzaghi. News e scenari - Juventinodoc78 : RT @OfficialSSLazio: ???? Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Andrea Inzaghi ?? Auguri a papà Simone e mamma Gaia! - Ugo_Ciotti : RT @Juventino_Medio: Non sarà Simone #Inzaghi ?????????????????????????? #JuveLione -