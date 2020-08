Silenzio sul report che svela infiltrazione della camorra nell’ospedale campano. Il Governo rimanda per aiutare De Luca? (Di sabato 8 agosto 2020) Tutto il meglio della criminalità ‘all’italiana’ in uno scatto che rappresenta la raccapricciante situazione dell’ospedale San Giovanni Bosco. “Per gli amici del clan niente lista d’attesa e il ticket è ridotto. Il parcheggio gestito dagli amici degli amici, il servizio di vigilanza affidato senza troppe formalità, il medico che chiedeva aiuto ai boss per regolare questioni in sospeso”, questo e tanto altro emerge dalle inchieste della Dda di Napoli tra il 2014 e il 2019 che in sintesi svelano il ‘controllo’ criminale che il clan Contini ha nella gestione dell’ospedale. Si parla anche di controllo nella “gestione dei posti letto, della ristorazione all’interno della struttura, dei lavori di ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Silenzio sul Cameron Diaz rompe il silenzio sul ritiro dalle scene: “Il cinema mi aveva imprigionata” Il Fatto Quotidiano Acqua, la UIL Rieti sul servizio idrico

“A fronte delle smisurate risorse idriche del nostro territorio, Aps non ha offerto alcun segno di discontinuità con il passato, anzi. Se in precedenza avevamo assistito a una gestione a dir poco risi ...

A Segesta riparte il Festival delle Dionisiache

Tre prime nazionali, spettacoli sotto le stelle, al tramonto e all’alba e due omaggi a Beethoven in occasione del 250° anniversario della nascita. Da lunedì 10 agosto, con appuntamenti in programma fi ...

