Sicilia: Coldiretti, 'il mal secco stra distruggendo i limoneti di Siracusa' (Di sabato 8 agosto 2020) Palermo, 8 ago. (Adnkronos) - "Il mal secco sta distruggendo i limoneti di Siracusa". È l'allarme della Coldiretti Siciliana che denuncia la situazione in cui i produttori "del prezioso agrume stanno vivendo per l'avanzamento di questa malattia che sta provocando danni immensi in quanto ad oggi non c'è una cura ma solo buone pratiche agricole e per questo – sottolinea il presidente della Coldiretti di Siracusa, Alessandra Campisi- serve un piano straordinario d'intervento". "Gli alberi – spiega – hanno bisogno di potature straordinarie: i rami infetti vanno subito tagliati. A seconda dell'evento atmosferico occorre praticare anche dei trattamenti a base di rame ed evitare così ... Leggi su liberoquotidiano

