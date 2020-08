Sansa: “In Liguria basta turismo da piazzetta e ombrellini” (Di sabato 8 agosto 2020) GENOVA – “Il nostro modello è completamente diverso da quello di Toti, è un modello che non esclude l’entroterra e i luoghi che ci siamo dimenticati delle nostre città. Il nostro non può essere solo il turismo della piazzetta e degli aperitivi, ma deve ricadere su tutti i comuni della Liguria”. Così il candidato giallorosso alla presidenza della Regione Liguria, Ferruccio Sansa, alla Spezia, alla partenza del suo tour per l’entroterra. Leggi su dire

