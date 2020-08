Pirlo alla Juventus, Condò: “Una scelta come quella di Zidane al Real Madrid” (Di sabato 8 agosto 2020) “Una scelta figlia di quella fatta a Madrid con Zidane. Zizou è arrivato in prima squadra e col suo carisma è riuscito a parlare da pari a pari con fuoriclasse straordinari. Benitez prima di lui non poteva prendere alcune decisioni. Zidane ha avuto il carisma del fuoriclasse“. Questo il commento di Paolo Condò intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alla decisione della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo dopo l’esonero di Maurizio Sarri. Leggi su sportface

AlfredoPedulla : #Pochettino ha fatto le sue richieste alla #Juve. #Inzaghi, la #Lazio gli sta facendo il mercato che voleva, al mom… - Glongari : #Juventus con la scelta del nuovo allenatore possibili rivalutazioni anche per la figura di Andrea #Pirlo. Potrebbe… - RealPiccinini : Ormai i giocatori, specie i campioni, non amano gli allenatori troppi invasivi. @Pirlo_official dovrà innanzitutto… - BortoneMauro : #Pirlo esce imbattuto dall'esperienza alla guida della Juve under 23 - aborghi_borghi : @nonleggerlo Mandate Pellegatti alla presentazione di Pirlo! ?? -