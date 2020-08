NBA 2019/2020: Boston surclassa Toronto, Orlando e Brooklyn ufficialmente ai playoff (Di sabato 8 agosto 2020) I risultati della notte italiana tra venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA 2019/2020. I Celtics polverizzano in tre quarti la resistenza dei canadesi e convincono contro i Raptors, Memphis batte OKC e conquista il primo successo all’interno della bolla di Orlando. La sconfitta di Washington contro New Orleans condanna gli Wizards (10 punti per Melli), aritmeticamente fuori dai playoff: festeggia Orlando, che perde contro Philadelphia, e Brooklyn, che vince e inguaia Sacramento. Nella prima sfida di giornata, San Antonio approfitta delle assenze e batte Utah. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE IL CALENDARIO CON TUTTE LE PARTITE NBA (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i risultati: Leggi su sportface

