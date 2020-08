Napoli, l'ultima novità Champions: arriva «grazie» dopo la pandemia (Di sabato 8 agosto 2020) Una iniziativa importante quella promossa dalla Uefa e adottata da tutti i club che giocheranno ancora in Champions League e in Europa League in questo finale di stagione. La campagna «Thank... Leggi su ilmattino

claudioruss : José #Callejon esce dal San Paolo, forse per l'ultima volta. Per me, dal 2013-2014, il calciatore realmente fondame… - MonicaMoka79 : RT @naz_bast: Stasera dare tutto, affinché non sia l'ultima di Callejon...forza napoli #NonSaraiMaiSolo - Fxngc : RT @mass54810: “Io penso che Napoli sia ancora l’ultima speranza che ha l’umanità per sopravvivere” - Maria05031983 : RT @naz_bast: Stasera dare tutto, affinché non sia l'ultima di Callejon...forza napoli #NonSaraiMaiSolo - naz_bast : Stasera dare tutto, affinché non sia l'ultima di Callejon...forza napoli #NonSaraiMaiSolo -