Moto2, GP Repubblica Ceca Brno 2020: i risultati delle prove libere 3, Lowes il più veloce (Di sabato 8 agosto 2020) Sam Lowes fa registrare il giro più veloce nel corso della terza sessione di prove libere di Moto2 nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota britannico su Kalex trova un crono di 2’01″809 e riesce a precedere Luca Marini (Sky Racing Team VR46) e l’americano Joe Roberts su Kalex. Quinto tempo per Marco Bezzecchi, tredicesimo Enea Bastianini, con Lorenzo Baldassarri che chiude la top-14 che designa chi si è qualificato ufficialmente per il Q2. La classifica combinata coincide con quella di queste FP3 che vedono Schrotter quarto, Ramirez sesto e Navarro nono: dovranno passare dal Q1, invece, Stefano Manzi, Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega, così come il leader del Mondiale Nagashima. I risultati ... Leggi su sportface

