Manchester United, Scholes teme l’Inter: “Unica squadra che può causarci problemi” (Di sabato 8 agosto 2020) Bayer Leverkusen, Siviglia e Shakhtar Donetsk sono ancora in lizza per l’Europa League, ma Paul Scholes ritiene che l’Inter rappresenti la più grande minaccia perle speranze dello United di vincere la Coppa: “L’Inter è l’unica squadra che potrebbe causare problemi al Manchester”. In corsa c’è anche il Wolverhampton che affronterà ai quarti il Siviglia, la squadra che ha eliminato la Roma dalla competizione. Sul club inglese Scholes ha detto: “Non penso che i Wolves abbiano possibilità di vincere. Sono una buona squadra. Hanno un buon allenatore e buoni giocatori, penso solo che lo United batterebbe il Wolverhampton nove volte su dieci. Sono ... Leggi su sportface

Il Milan sarebbe fra le possibili destinazioni per Gareth Bale, a dirlo sono i Bookmakers inglesi. I rossoneri fra le più quotate! Nonostante la non rivoluzione Rangnick, il Milan comunque porterà ava ...

Milan, casting a destra: Deulofeu si propone, Lingard, Rashica e la verità su Chiesa

La ricerca di un esterno offensivo è tra le priorità di casa Milan in chiave mercato. Nello specifico a destra, dove ci sono Samu Castillejo e ?Alexis Saelemaek ...

