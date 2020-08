Maltempo a Messina, frana sulla Panoramica dello Stretto: fango e rocce sulle macchine (Di sabato 8 agosto 2020) A causa del Maltempo che si è abbattuto su Messina, è franata la collina sopra la strada Panoramica dello Stretto. Terra rocce e detriti sono caduti sulla strada che è interrotta. Un’automobile è stata investita dalla terra caduta colpita ma per non si registrano feriti. Forze dell’ordine vigili del fuoco e protezione civile stanno cercando di liberare la strada controllando che non vi siano vittime. Su Messina è tornato il sole. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

emergenzavvf : #Maltempo a #Messina, strade e seminterrati di edifici allagati: le squadre dei #vigilidelfuoco stanno operando con… - MediasetTgcom24 : Maltempo a Messina, frana sulla strada Panoramica dello Stretto #messina - ilfattovideo : Maltempo a Messina, frana sulla Panoramica dello Stretto: fango e rocce sulle macchine - clikservernet : Maltempo a Messina, frana sulla Panoramica dello Stretto: fango e rocce sulle macchine - Noovyis : (Maltempo a Messina, frana sulla Panoramica dello Stretto: fango e rocce sulle macchine) Playhitmusic - -