La sorella di Ronaldo sbotta: «Purtroppo nessuno è come te» (Di sabato 8 agosto 2020) Cristiano Ronaldo ha provato da solo a portare la Juventus ai quarti di finale di Champions League: le parole della sorella Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, non si tira mai indietro quando c’è da difendere l’operato dell’attaccante della Juventus. Il portoghese ieri sera ha segnato una doppietta che non è bastata per il passaggio del turno. Ecco le sue parole su Instagram. «Non puoi essere solo a risolvere tutto. Purtroppo, nessuno è come te. Orgogliosa di te, il migliore della storia». View this post on Instagram O teu fizeste melhor que ninguém 🙏orgulho de te ver jogar , e ver a tua dedicação 🙏mas infelizmente sozinho ... Leggi su calcionews24

Cristiano Ronaldo ha provato da solo a portare la Juventus ai quarti di finale di Champions League: le parole della sorella Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, non si tira mai indietro quando c ...

