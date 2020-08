Italiani, popolo di allenatori (di Pokémon) (Di sabato 8 agosto 2020) Era solo un pugno di pixel. Senza nemmeno i colori. Quando nel 1998 Pokemon Blu e Pokemon Rosso sono arrivati in Italia per i ragazzi che hanno iniziato a giocarci non è stato difficile rivedersi in quella testa ripresa dall’altro e immaginarsi al posto del protagonista. I brividi nella Torre Pokemon infestata da spettri, l’ansia della Grotta Celeste prima di incontrare Mewtwo o la fretta di scagliare pokéball su pokéball nella zona Safari: chi è passato attraverso questi luoghi si è sentito allenatore, almeno per qualche ora. E dopo oltre 20 anni dal lancio di Pokémon, qualcuno è pure riuscito a diventarlo davvero. Tra il 22 e il 23 agosto si terranno le finali della Pokémon Players Cup, il torneo mondiale che ogni anno decide chi è l’allenatore di Pokémon più forte al mondo. Tra i 16 ... Leggi su open.online

matteosalvinimi : Tenere sotto ricatto un intero Popolo minacciando nuove chiusure quando l’emergenza non c’è più è un danno enorme a… - graziano_delrio : Arrivano immagini terribili da #Beirut Siamo vicini al popolo, alle autorità libanesi e ai militari italiani rimast… - Virgilio_Mansi : @Lunadargento5 Se non li ferma il popolo i Dem andranno ancora oltre fino a far impallidire il ricordo di Stalin e… - 14ottobre2010 : #concessioni #balneari Premesso che sono favorevole alle spiagge gestite (possibilmente) da Italiani, se scattano l… - enrico_farda : Italiani: popolo di #evasorifiscali e lavoratori in nero. -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani popolo Italiani, popolo di sedentari. E mangiano male QUOTIDIANO.NET Anche Torino ha i sette Colli, salite a piedi o in bici

I colli alpini sono il simbolo del traguardo. «Arrivare al colle», «scollinare», concetti che tutti gli appassionati di montagna frequentano spesso, quasi in ogni escursione. Il colle rappresenta la m ...

Uomo nudo all’inseguimento di un cinghiale: gli aveva rubato il computer portatile

Un uomo nudo che insegue un cinghiale e i suoi due cuccioli, tra gli sguardi divertiti di altre persone. Siamo a Teufelssee, in Germania, luogo di balneazione poco lontano da Berlino popolare (anche) ...

I colli alpini sono il simbolo del traguardo. «Arrivare al colle», «scollinare», concetti che tutti gli appassionati di montagna frequentano spesso, quasi in ogni escursione. Il colle rappresenta la m ...Un uomo nudo che insegue un cinghiale e i suoi due cuccioli, tra gli sguardi divertiti di altre persone. Siamo a Teufelssee, in Germania, luogo di balneazione poco lontano da Berlino popolare (anche) ...