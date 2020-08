"Il troppo e il vano…": una ennesima alluvione di norme ingarbugliate in nome del Covid (Di sabato 8 agosto 2020) Il Consiglio dei ministri nella tarda serata di ieri ha approvato l'ennesimo decreto-legge di incentivi sul Covid, il cosiddetto Decreto Agosto. Visto che la delibera è avvenuta come al solito "salvo intese", ci vorrà ancora qualche giorno per leggere il testo "vero" in Gazzetta ufficiale. Intanto, con qualche margine di indeterminatezza, possiamo dire che sono stati approvati un centinaio di articoli "variegati", che vanno dal sostegno dei lavoratori marittimi alla decontribuzione per il Sud, dal pagamento dello straordinario dei medici agli adempimenti dei tesorieri dei comuni, dal procedimento per le assemblee di condominio al riassetto della SACE. E cosi via.Come ben ricordiamo, in questi mesi di emergenza sono stati emanati una serie di decreti per sostenere l'emergenza: il cura Italia, il decreto rilancio, il decreto semplificazione, tutti ... Leggi su panorama

FabioMelloGrand : @Camillamariani4 @hellas_army Un ago o uno spillo, è incredibile quanta robaccia possa uscire dal vano usb, e uno s… - alaf78 : RT @allebralle91: @alaf78 @MaurAnt1 Day 36 Avevo detto che avrei giocato gli Elii. Avevo l'imbarazzo della scelta ma vi posto questa visto… - allebralle91 : @alaf78 @MaurAnt1 Day 36 Avevo detto che avrei giocato gli Elii. Avevo l'imbarazzo della scelta ma vi posto questa… - rcarangelo : Mi conformo alla 'Loro' cultura.Non vano impiccati,fucilati,ghigliottinati.troppo onore.Vanno lapidati.E lo saranno. - fixsomg : Ieri una farfalla è entrata ne vano delle scale dalle finestre del mio condominio e non riusciva a uscire ed era co… -

Ultime Notizie dalla rete : troppo vano&hellip "Il troppo e il vano…": una ennesima alluvione di norme ingarbugliate in nome del Covid Panorama Bianconeri modesti, francesi ai quarti

TORINO - La Juventus ha battuto 2-1 il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League. Non è bastato per qualificarsi: l'1-0 dell'andata ha infatti permesso ai francesi di passare il turno. Nella ...

App Store troppo restrittivo, Microsoft abbandona i test di Projekt xCloud

A causa delle politiche troppo stringenti di App Store non vedremo Projekt xCloud su iOS per l'impossibilità di revisionare i singoli giochi App Store è finito in queste ultime settimane al centro di ...

TORINO - La Juventus ha battuto 2-1 il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League. Non è bastato per qualificarsi: l'1-0 dell'andata ha infatti permesso ai francesi di passare il turno. Nella ...A causa delle politiche troppo stringenti di App Store non vedremo Projekt xCloud su iOS per l'impossibilità di revisionare i singoli giochi App Store è finito in queste ultime settimane al centro di ...