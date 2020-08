Il design delle maglie da calcio è sempre più influenzato dal mondo della moda (Di sabato 8 agosto 2020) Le ultime partite di una stagione calcistica sono spesso un’anteprima della stagione successiva. Soprattutto per le nuove maglie, che vengono indossate negli ultimi 90 o 180 minuti, come per metterle in vetrina. O come spoiler. Abbiamo già visto il nuovo kit da trasferta dell’Inter con il template reticolato nerazzurro su sfondo bianco, indossato nell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta. O la maglia della Roma che strizza l’occhio al passato – richiama la “maglia ghiacciolo” disegnata da Piero Gratton e usata nel biennio 1978-1980 – portata in campo da Dzeko e compagni anche in Europa League. O il rossonero del Milan che celebra la Galleria Vittorio Emanuele II e le “pennellate” nere sulla maglia a sfondo bianco della Juventus. Negli ultimi ... Leggi su linkiesta

