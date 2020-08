“I c***i tuoi mai?”. Furia Roberto Parli: quella domanda scomoda su Adriana Volpe lo fa sbottare (Di sabato 8 agosto 2020) Continua ancora il tormentone legato ad Adriana Volpe e a suo marito Roberto Parli. I due non hanno praticamente mai voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito alla presunta crisi matrimoniale, ma adesso lui è stato costretto ad intervenire ed ha completamente perso le staffe a causa di un commento da parte di un utente. La sua reazione, probabilmente esagerata, fa intuire che ci sia comunque tanto nervosismo nell’uomo, che non sta gradendo assolutamente questa situazione. Al termine dell’esperienza della conduttrice televisiva all’interno della Casa del ‘Grande Fratello Vip’, la loro relazione pare abbia subito dei contraccolpi. Ad oggi c’è ancora un bel giallo intorno al loro legame. Avendo impegni lavorativi differenti e in luoghi lontani, molto spesso non ... Leggi su caffeinamagazine

_enz29 : @devrijfc Io mi ricordo i tuoi tweet su Kumbulla Juve ahahahahah Quando c’è una notizia per te ormai è tutto fatto… - MassimoVerdux : @ferdinantripodi Ma gayburg ha postato screenshot di dichiarazioni che tu stesso hai fatto. C'è l'evidenza dei fatt… - Lord_Vltor : @radiosilvana @rompo_ti In questi termini, secondo gl'amici tuoi, non sei #antifa. Secondo i miei, per come hai int… - castawaylexx : @wayftmuke @Caterinapontir1 perché una relazione tra di loro non c’è mai stata teso, si chiama amicizia sincerament… - strawberry_friu : L'altra volta in giro un coglione ridendo fa: nOn c'È l'ObBliGo, ihihihi sCeMa Io con tutta la calma del mondo: CHE… -

Ultime Notizie dalla rete : c***i tuoi "I c***i tuoi mai?". Furia Roberto Parli: quella domanda scomoda su Adriana Volpe lo fa sbottare Caffeina Magazine Rotatoria di San Piero "Caos e lavori a rilento"

"Nuova Rotatoria a San Piero a Grado, spiace tornare su argomenti già segnalati da molti lettori, ma come si fa ad aver pensato di realizzarla a in piena stagione estiva dato che spesso non c’è nessun ...

L'Arezzo continua, il Siena no: gli amaranto in C, i rivali forse ripartiranno dalla D

Arezzo, 6 agosto 2020 - L’ennesima giornata convulsa, momenti di ansia e trepidazione, fino alla conferma da parte del patron amaranto. L’Arezzo ha depositato quanto necessario per prendere parte al p ...

"Nuova Rotatoria a San Piero a Grado, spiace tornare su argomenti già segnalati da molti lettori, ma come si fa ad aver pensato di realizzarla a in piena stagione estiva dato che spesso non c’è nessun ...Arezzo, 6 agosto 2020 - L’ennesima giornata convulsa, momenti di ansia e trepidazione, fino alla conferma da parte del patron amaranto. L’Arezzo ha depositato quanto necessario per prendere parte al p ...