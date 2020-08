Formula 1, GP 70° Anniversario. Raikkonen: “Cosa mi aspetto dalla gara? La solita m***a” (Di sabato 8 agosto 2020) Kimi Raikkonen non è proprio abituato a partire ultimo: dal lontano 2001 non si era mai trovato a vivere una situazione come quella di oggi con l’Alfa Romeo, eliminata per la sesta volta consecutiva con entrambe le sue vetture in Q1. E Kimi per la seconda volta negli ultimi tre GP ha chiuso all’ultimo posto in qualifica. Mai gli era successo prima di finire ultimo nelle prove ufficiali prima di quest’anno se si escludono le volte in cui ha patito problemi tecnici. La pazienza ha un limite ed il suo Raikkonen lo ha superato, sbottando nelle interviste post-qualifica: “Semplice, siamo troppo lenti. Possiamo essere due o tre posizioni avanti o dietro, ma non fa un ca**o di differenza, a quanto pare gli altri riescono a migliorare molto dalle prove del mattino alle qualifiche. Noi siamo dove siamo, vedremo come ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Ferrari, cosa cambia per i motori di Vettel e Leclerc al GP dei 70° anniversario F1. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySport : Formula 1, Vettel dopo l'eliminazione nel Q2 a Silverstone: 'Come andare contro un muro' - SkySportF1 : Tempone per Hulkenberg e Gasly in Q2? ? ? Ocon, Vettel, Sainz, Grosjean e Russell fuori dal Q3 ? ?? LIVE le qualific… - sportface2016 : #F170 Kimi #Raikkonen perde totalmente la pazienza in seguito alle qualifiche nel Gran Premio del 70° anniversari… - cuenews_it : Si sono concluse le qualifiche del GP 70° Anniversario di F1 ?? Sorprende tutti il rientrante Nico #Huelkenberg che… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula 70°