Dopo quattro giorni di crescita calano i contagi in Italia, ma aumentano i decessi (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - Dopo quattro giorni consecutivi si arresta il trend di crescita dei casi totali di contagio da coronavirus: nelle ultime 24 ore, sono stati 347 (ieri 552) per un totale di 250.103 casi. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. In compenso aumenta il numero dei morti: 13 (ieri appena 3) per 35.203 vittime complessive da quando è iniziata la pandemia. I decessi si sono registrati in Veneto (5), Lombardia (3), Emilia Romagna (2), Liguria (1), Lazio (1) e Puglia (1). I guariti o i dimessi sono stati 305 (ieri erano 319) per un totale di 201.947 unità. I casi di infezione in corso sono 12.953 (+ 29, mentre ieri erano stati 230) e sono così suddivisi: 12.139 sono pazienti in isolamento domiciliare (ieri erano 12.103), 771 ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Dopo quattro Porro, dopo quattro anni «Ho sbagliato e ho pagato» La Provincia di Como Decreto agosto, novità: bonus casalinghe e tasse rinviate per gli autonomi: tutte le misure

Rinvio delle tasse per gli autonomi, niente bonus sui consumi ma interventi selettivi per i settori più colpiti dalla crisi dovuta al Covid. Sono alcuni, degli interventi del Decreto Agosto, varato ie ...

Monselice, riaperto il sottopasso di via Valli dopo un anno di cantiere

Il moderno sottopassaggio ha sostituito l’opera che risaliva agli anni ’50: l'investimento è stato 4,5 milioni di euro MONSELICE. Il nuovo sottopassaggio di via Valli è stato aperto alla circolazione ...

