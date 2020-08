Decreto Agosto, le novità approvate dal Consiglio dei Ministri (Di sabato 8 agosto 2020) Nuove novità sono state introdotte dal Decreto Agosto da 25 miliardi approvato dal Consiglio dei Ministri. Alcune riguardano lo sblocco dei lavoratori della cassa integrazione altri riguardano nuove quote per il reddito d’emergenza e cosi via. Ma vediamo nel dettaglio quali sono. Tasse sospese e divise su due anni I versamenti delle tasse e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio potranno essere saldati in due anni con rate mensili da 24 anzichè quattro. Come sempre la scadenza per i pagamenti resta il 16 settembre. Inoltre è stata sospesa la riscossione delle cartelle esattoriali fino al 15 ottobre insieme alle seconde rate Imu di alberghi, cinema, discoteche oltre alla sospensione per l’occupazione degli spazi pubblici di Tosap e Cosap. Blocco licenziamenti e sgravi ... Leggi su quotidianpost

