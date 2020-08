Conte esclude il rimpasto di governo. E avverte: "No a giochini sul Cts" (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - Forte dell'approvazione del decreto Agosto - anche se nella formula 'salvo intese' - e di una riforma che, sostiene, introduce "criteri oggettivi e meritocratici nell'assegnazione degli incarichi del Csm", Giuseppe Conte nega ogni ipotesi di rimpasto del governo che guida e non si sottrae, davanti ai giornalisti, a una scrupolosa ricostruzione delle fasi che hanno portato alla decisione, l'8 marzo, di estendere la zona rossa a tutta la Lombardia, e non solo ai focolai bergamaschi di Alzano lombardo e Nembro. Il presidente del Consiglio spiega poi il nuovo Dpcm estenderà fino al 7 settembre le "misure precauzionali minime" anti-contagio, ovvero distanziamento e obbligo di mascherina, associati a comportamenti responsabili come quello di detergersi spesso le mani. E conferma che le crociere potranno ripartire da ... Leggi su agi

