Cesari sul gol di Lenglet: "Era fallo, ma Cakir non ha accettato il VAR" (Di sabato 8 agosto 2020) L'ex arbitro Graziano Cesari, durante il post-partita di Canale 5, ha commentato così l'episodio più discusso di Barça-Napoli: "Çakir era in ottima posizione, ha visto Lenglet spingere con violenza e ... Leggi su tuttonapoli

apetrazzuolo : L'EX ARBITRO - Cesari: 'Çakir era posizionato bene sul gol di Lenglet, ma non ha accettato che il suo giudizio pote… - sscalcionapoli1 : Cesari sul gol di Lenglet: 'Era fallo, ma Cakir non ha accettato il VAR' #BarcellonaNapoli #UCL #ForzaNapoliSempre - tuttonapoli : Cesari sul gol di Lenglet: 'Era fallo, ma Cakir non ha accettato il VAR' - marcovarini : RT @TuttoMercatoWeb: Cesari sul gol di Lenglet in Barça-Napoli: 'Era fallo, ma Cakir non ha accettato il VAR' - Pep06382970 : #Cesari sulla scena del crimine: Manolas toccato sul piede destro della gamba sinistra #PressingChampionsLeague #BarcaNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Cesari sul Cesari sul gol non annullato a Lenglet in Barça-Napoli: "Era fallo, ma Cakir non ha accettato il VAR" TUTTO mercato WEB Cesari sul gol di Lenglet: "Era fallo, ma Cakir non ha accettato il VAR"

L'ex arbitro Graziano Cesari, durante il post-partita di Canale 5, ha commentato così l'episodio più discusso di Barça-Napoli L'ex arbitro Graziano Cesari, durante il post-partita di Canale 5, ha comm ...

Cesari non si capacita: “Assurdo non annullare il gol del vantaggio al Barcellona”

Graziano Cesari, ex arbitro e opinionista nella trasmissione Pressing su canale 5, è intervenuto per parlare e dare le sue impressioni sul primo gol del Barcellona nella gara contro il Napoli, per un ...

L'ex arbitro Graziano Cesari, durante il post-partita di Canale 5, ha commentato così l'episodio più discusso di Barça-Napoli L'ex arbitro Graziano Cesari, durante il post-partita di Canale 5, ha comm ...Graziano Cesari, ex arbitro e opinionista nella trasmissione Pressing su canale 5, è intervenuto per parlare e dare le sue impressioni sul primo gol del Barcellona nella gara contro il Napoli, per un ...