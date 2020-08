BSB: parte da Donington la ricerca dell'erede di Scott Redding (Di sabato 8 agosto 2020) 'It's race week' scrivono in coro sui rispettivi social network tutti i piloti iscritti al BSB 2020 . Tra i campionati nazionali era sicuramente quello più atteso e quello che ha ricevuto per ultimo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SBK, BSB, O'Halloran il più veloce nella FP1. Bene Barberà e Andrew Irwin.

La stagione 2020 del BSB British Superbike si è aperta nel segno di Jason O'Halloran. Dopo ben 292 giorni dall'ultima gara del 2019 a Brands Hatch, i piloti del campionato d'oltremanica sono tornati i ...

