Anticipo TFS dipendenti pubblici: Dadone firma accordo ABI ‘siamo arrivati finalmente al capitolo finale’ (Di sabato 8 agosto 2020) L’Anticipo TFS fino a 45.000 euro inserito nel decreto legge n. 4/2019 sembra arrivato allo step finale. Ieri, la ministra ha firmato l’accordo quadro con l’associazione banche italiane. L’accordo stabilisce le modalità di presentazione delle domanda degli aventi diritto all’Anticipo del Trattamento di fine servizio o fine rapporto. La ministra Dadone: post di Facebook sull’Anticipo TFS In una diretta Facebook la ministra Fabiana Dadone, spiega il percorso ai tanti lettori che le hanno scritto e chiesto spiegazioni dell’enorme ritardo. Ecco cosa riporta il post di Facebook sotto al video: “Siamo arrivati finalmente al capitolo finale per ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Anticipo #TFS dipendenti pubblici: Dadone firma accordo ABI 'siamo arrivati finalmente al capitolo finale'… - neXtquotidiano : L’anticipo bancario per il #TFS in arrivo - EugenioBerto70 : Abi, sottoscritto accordo quadro per anticipo tfs e tfr statali - zazoomblog : L’anticipo bancario per il TFS in arrivo - #L’anticipo #bancario #arrivo - clikservernet : L’anticipo bancario per il TFS in arrivo -