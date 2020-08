Abusi nel salernitano, blitz di Legambiente (Di sabato 8 agosto 2020) Uno striscione con la scritta «Giù le mani dalla costa» è stato srotolato ieri dai volontari di Legambiente all’altezza della spiaggia di Santa Teresa, a Salerno. Sullo sfondo la Costiera amalfitana colpita nei giorni scorsi da un’enorme frana a causa di lavori Abusivi sui costoni. La Campania detiene il primato nazionale in fatto di cemento illegale sulle coste con il 17,1% dei reati accertati in Italia, 1.715 infrazioni (un aumento del 20% rispetto allo scorso anno) con 1.300 persone denunciate … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

L'ha trovata una coppia di riminesi verso le 4.30 di ieri, poco prima dell'alba, nuda in spiaggia e semi incosciente. Ai soccorritori, una ragazza e un ragazzo di Rimini che stavano uscendo da un loca ...

Si lancia dal secondo piano, grave un 46enne

È stato reso noto oggi pomeriggio durante l’assemblea straordinaria dei sindaci convocata nella sede Cosmari a Piane di Chienti, a cui hanno preso parte 28 amministratori. nei confronti di Giuseppe Gi ...

