Via Poma, l’omicidio di Simonetta Cesaroni ancora senza un colpevole (Di venerdì 7 agosto 2020) Era il 7 agosto del 1990. Simonetta Cesaroni aveva 20 anni. Morì quel giorno uccisa con 29 coltellate. Il colpevole del delitto non è mai stato trovato. Sono passati trent’anni. Alla vigilia dell’anniversario Federica Mondani, legale dei familiari di Simonetta ha parlato della possibile riapertura del caso: «L’omicidio di via Poma rappresenta una sconfitta per tutto il sistema giudiziario italiano, una sconfitta per lo Stato. Per la famiglia il dolore non cambia, hanno questa ferita che non si chiuderà mai anche alla luce di alcuni dubbi che non sono stati sgombrati. L’indagine si può riaprire in qualsiasi momento ma a questo punto serve un segnale dalla Procura che in questi ultimi anni non è arrivato». Leggi su vanityfair

