Via libera al decreto agosto: stop ai licenziamenti e tasse sospese. Conte: «Ora la reindustrializzazione del Sud». Ok alla riforma del Csm (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto)Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto agosto: misure da 25 miliardi di euro. Dopo giorni di liti all’interno del governo e di tiri alla fune tra Confindustria e sindacati, la quadra finale – soprattutto sullo stop ai licenziamenti – è stata trovata. Dalla proroga del reddito di emergenza al pacchetto per il Sud, passando per il dossier Alitalia e il condono per gli stabilimenti balneari, ecco le misure che – stando alla bozza entrata in Cdm – verranno finanziate con i 25 miliardi stanziati grazie allo scostamento di bilancio. Approvata anche la riforma del Csm e il nuovo Dpcm, che «sarà in vigore dal 10 agosto al ... Leggi su open.online

