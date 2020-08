Temptation Island, incendio nell’hotel in Sardegna che ospita le coppie e la produzione: trovata una lettera con minacce (Di venerdì 7 agosto 2020) Tanta paura da parte del personale e gli ospiti per le fiamme divampate la notte scorsa all’hotel Is Morus di Pula, la base logistica del reality di Canale 5 “Temptation Island”. È stata ritrovata sul posto una lettera minatoria, indirizzata ai titolari dell’albergo, al vaglio degli inquirenti. L’incendio è stato appiccato in più punti ed è stata presa di mira anche un’auto parcheggiata all’esterno, una vettura in leasing. Le fiamme sono state spente nel cuore della notte dai Vigili del fuoco. Nel rogo è andato in fumo anche del materiale di Mediaset utilizzato o da utilizzare dallo staff dell’emittente per le riprese del programma previste per fine agosto. Il resort quattro stelle ospita, infatti, le ... Leggi su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Noovyis : (Temptation Island, incendio nell’hotel in Sardegna che ospita le coppie e la produzione: trovata una lettera con m… - FQMagazineit : Temptation Island, incendio nell’hotel in Sardegna che ospita le coppie e la produzione: trovata una lettera con mi… - ZiaCandida : RT @MauroLeonardi3: Innamorarsi non è né bene né male, succede: invece non succede di amare. E nel momento stesso in cui sono fedele perché… -