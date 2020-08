Switch contro PS4 nella 'guerra delle esclusive'? Nintendo domina e vende molto più di Sony (Di venerdì 7 agosto 2020) Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dei risultati da record di Switch, una console che si trova a quota 61,44 milioni di console vendute e che sembra destinata a battere non pochi record stupendo anche per un altro aspetto non da poco.Mentre la console è diventata una vera e propria oasi per moltissimi indie, un altro grandissimo motore del successo della console non va assolutamente dimenticato per quanto sia per certi versi storicamente scontato. Stiamo ovviamente parlando delle esclusive, di quelle produzioni capaci di macinare numeri incredibili che incoronano la grande N come regina incontrastata delle vendite in questo particolare ambito. Già, perché anche la lodatissima Sony con le sue esclusive per PS4 non può nulla di ... Leggi su eurogamer

